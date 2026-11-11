“Bocciata la mozione per migliorare la linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia”

D'Antò: "La decisione colpisce migliaia di lavoratori e studenti che affrontano ogni giorno disservizi, ritardi, cancellazioni e condizioni inaccettabili"

“La maggioranza di centrodestra in Regione Lazio ha bocciato seccamente la mozione per migliorare la linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia, dimostrando miopia politica e distanza dai problemi reali dei cittadini.

La decisione colpisce migliaia di lavoratori e studenti che affrontano ogni giorno disservizi, ritardi, cancellazioni e condizioni inaccettabili. La FL5 è un collegamento strategico che merita investimenti e programmazione. I pendolari non chiedono privilegi, ma il diritto a spostarsi con puntualità, sicurezza e dignità.

L’atto è stato respinto solo perché proveniente da un’altra parte politica. La mobilità non ha colore politico ed è inutile che l’assessore Ghera continui con incontri, riunioni e commissioni se poi ci si gira dall’altra parte.

La bocciatura della mozione non cancella i disagi né restituisce il tempo perso ai viaggiatori. La nostra battaglia in Consiglio regionale proseguirà per dare voce a chi si sente dimenticato”. Così in una nota il consigliere regionale M5S Lazio Enzo D’Antò