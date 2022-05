Blitz della Guardia di Finanza in Porto, sequestrati droga, soldi e armi

Blitz delle Fiamme Gialle in Porto, sequestrati oltre 54 chilogrammi di hashish e un’arma. L’operazione della Guardia di Finanza ha consentito di trovare anche 210 mila euro in contanti. Si tratta di due operazioni distinte, in una i finanziari hanno trovato lo stupefacente, nell’altra invece una pistola e del denaro in contanti. Sono state le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia a trovare quattro borsoni pieni di hashish all’interno di un autoarticolato appena sbarcato dalla nave che proveniva da Barcellona. Nella seconda operazione invece ad essere fermato dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma è stato un carroattrezzi, proveniente da un traghetto che arrivava da Olbia. Sequestrata una pistola calibro 7,65, detenuta illegalmente. Rinvenute come detto anche mazzette di banconote di vario taglio per un valore complessivo di 210 mila euro. Arrestati i due autisti, entrambi italiani. Le operazioni sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia.