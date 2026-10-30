Biodigestore, un consiglio intercomunale molto acceso

Civitavecchia e gli altri comuni del comprensorio continuano a dire “no” al biodigestore. Si è tenuto alla Pucci un consiglio intercomunale che ha visto la presenza anche dei sindaci e di diversi consiglieri di Allumiere, Monteromano, Santa Marinella e Tarquinia. Dopo una prima fase di tensione con il numero legale non raggiunto, l’assise è iniziata grazie alla presenza di alcuni consiglieri collegati in videoconferenza. Tanti gli interventi di tutte le parti politiche ma anche del Comitato no al Biodigestore.