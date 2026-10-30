Civitavecchia e gli altri comuni del comprensorio continuano a dire “no” al biodigestore. Si è tenuto alla Pucci un consiglio intercomunale che ha visto la presenza anche dei sindaci e di diversi consiglieri di Allumiere, Monteromano, Santa Marinella e Tarquinia. Dopo una prima fase di tensione con il numero legale non raggiunto, l’assise è iniziata grazie alla presenza di alcuni consiglieri collegati in videoconferenza. Tanti gli interventi di tutte le parti politiche ma anche del Comitato no al Biodigestore.
Biodigestore, un consiglio intercomunale molto acceso
Dopo una prima fase di tensione con il numero legale non raggiunto, l'assise è iniziata grazie alla presenza di alcuni consiglieri collegati in videoconferenza