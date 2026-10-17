Biodigestore, il Pincio chiama a raccolta i Comuni del comprensorio: assise il 30 ottobre

La gestione dei rifiuti e il progetto del biodigestore previsto nell’area industriale di Monna Felicita saranno al centro del consiglio comunale di Civitavecchia, convocato per il prossimo 30 ottobre nell’aula Pucci alle ore 15. All’incontro sono state invitate anche le amministrazioni del comprensorio, con l’obiettivo di avviare un confronto condiviso sul futuro dell’impianto. Tarquinia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Monte Romano. Il Pincio punta ora a coinvolgere gli altri Comuni del territorio per rafforzare il fronte contrario alla realizzazione dell’opera e coordinare una posizione comune sulla questione.