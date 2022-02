Biodigestore, giovedì consiglio regionale. De Vito: “Lombardi e Porrello non cadano dal pero”

"Ora attendo risposta sulla mia interrogazione. La Lombardi, assessore alla transizione ecologica ora cade dal pero, così come i consiglieri regionali del territorio che sono in maggioranza. Come ha fatto quell'atto ad arrivare spedito in conferenza dei servizi? Ci sono falle all'interno del Piano rifiuti, ecco la verità"

“Giovedì prossimo in consiglio avremo la risposta alla mia interrogazione sulla realizzazione del biodigestore di Civitavecchia, nella quale ho chiesto chiarimenti riguardo quel parere tecnico positivo fatto arrivare dalla Regione nonostante i numerosi pareri negativi che le sono pervenuti”. Lo dichiara il consigliere regionale Francesca De Vito, che attacca la maggioranza sulla vicenda che sta tenendo in apprensione Civitavecchia e il suo comprensorio. “La Lombardi, assessore alla transizione ecologica ora cade dal pero, così come i consiglieri regionali del territorio che sono in maggioranza. Come ha fatto quell’atto ad arrivare spedito in conferenza dei servizi? Ci sono falle all’interno del Piano rifiuti, ecco la verità. Bisogna muoversi subito, facendo atti che non vengano scavalcati dai tempi tecnici per impugnare questo parere”.