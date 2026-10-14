Biodigestore, Fratelli d’Italia: “La Regione tiene il punto. Una linea coerente in difesa di Civitavecchia”

Riceviamo e pubblichiamo. L’audizione del Comitato cittadino contro il biodigestore in Commissione Regionale Rifiuti e la conferma della linea regionale, che non rinnova né proroga l’autorizzazione, rappresentano un passaggio importante nella difesa di Civitavecchia.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia esprime un plauso all’assessore regionale Fabrizio Ghera e alla presidente della Commissione Rifiuti Laura Corrotti: fermezza nelle decisioni e ascolto dei cittadini confermano la posizione del nostro partito, da sempre contrario al mega biodigestore.

Corrotti ha mantenuto l’impegno assunto con il Comitato, convocando l’audizione per ascoltare direttamente le ragioni e le proposte dei suoi rappresentanti. Il presidente Rocca e la sua giunta hanno tenuto il punto, difendendo un territorio che negli ultimi decenni ha già pagato un prezzo altissimo in termini di servitù ambientali e inquinamento.

Come ribadito dalla consigliera regionale Emanuela Mari, la valutazione deve ripartire da capo: nessuna scorciatoia e nessun automatismo possono prevalere sulla tutela della nostra comunità.

La contrarietà di Fratelli d’Italia è chiara, coerente e sostenuta da atti concreti a ogni livello istituzionale. Quando eravamo in maggioranza in Comune, con la precedente amministrazione di centrodestra, abbiamo contribuito a impedirne la realizzazione attraverso la revoca delle autorizzazioni comunali. Oggi il centrodestra in Regione conferma quella stessa linea, senza rinnovare né prorogare l’autorizzazione regionale.

Ringraziamo la consigliera regionale Emanuela Mari, il consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli e la consigliera comunale Simona Galizia, che hanno partecipato all’audizione ribadendo con forza e determinazione la posizione di Fratelli d’Italia contro il mega biodigestore. Una presenza che testimonia un impegno condiviso, dal Comune alla Città Metropolitana fino alla Regione.

Al Comitato cittadino contro il biodigestore va il nostro ringraziamento per la tenacia e il lavoro svolto. Rinnoviamo il nostro pieno e incondizionato sostegno a questa battaglia per Civitavecchia, per la salute dei cittadini e per il futuro del territorio.

Stigmatizziamo, ancora una volta, l’assenza e il silenzio della Città Metropolitana e del sindaco metropolitano Roberto Gualtieri. L’amministrazione di sinistra ha rinnovato le autorizzazioni di propria competenza per questo sciagurato progetto, continuando a trattare Civitavecchia come il luogo sul quale scaricare il peso delle esigenze di Roma. Una scelta che contestiamo con fermezza e della quale chiediamo conto.

Civitavecchia non è la discarica di Roma. La nostra città ha diritto a uno sviluppo che rispetti l’ambiente, la salute e la qualità della vita. Fratelli d’Italia continuerà a difenderla in ogni sede, al fianco dei cittadini e del Comitato, con la stessa coerenza dimostrata fino a oggi.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Civitavecchia