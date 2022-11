Biodigestore a Monna Felicita, il Pincio si prepara alla battaglia legale

E' stata pubblicata la Determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente Atti dirigenziali di Gestione che ha come oggetto: “Ambyenta Lazio Srl – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. 152/2006 per un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia"

Sul BUR della Regione Lazio, nel n.84 dell’11 ottobre scorso, è stata pubblicata la Determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente Atti dirigenziali di Gestione che ha come oggetto: “Ambyenta Lazio Srl – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. 152/2006 per un impianto di produzione di Biometano, in località Monna Felicita, nel Comune di Civitavecchia”. E’ il passaggio che il Pincio aspettava da mesi, decisamente scontato dopo le indicazioni che erano arrivate dalla Pisana. Nella determina dirigenziale del Comune si legge come si ritenga “opportuno procedere alla formalizzazione degli atti volti alla costituzione in giudizio nel procedimento in oggetto al fine di tutelare in via legale gli interessi dell’ente”, conferendo l’incarico di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione comunale all’avvocato Enrico Michetti. Impegnando la spesa di € 4.803,82.