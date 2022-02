Biodigestore a Civitavecchia, sprazzi di dignità politica: Taranta lascia il M5stelle

“Io credo che i rappresentanti locali dei partiti di maggioranza in regione dovrebbero strappare le loro tessere politiche, lo devono ai loro concittadini, ai loro figli, ai loro parenti e amici, ma soprattutto lo devono alla propria coscienza. Non possiamo fare nulla per fermare questo ennesimo attentato alla nostra salute? Almeno non saremo complici inermi, io per conto mio mi dichiaro fuori dal Movimento sin da ora, ho le mani libere ho dato tanto e non ho ricevuto e non voglio ricevere nulla. Le chiacchiere stanno a zero ora ci vogliono i fatti”, lo dichiara Roberto Taranta, consigliere comunale di Allumiere per la vicenda del Biodigestore a Civitavecchia.