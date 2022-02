Biodigestore a Civitavecchia, la raccolta firma parte a razzo. Tedesco: “Valeriani disarmante”

Tante adesioni, sono quelle che sta raccogliendo l’associazione Civitavecchia C’è, contro la realizzazione del Biodigestore in zona industriale. In poche ore sono già centinaia le firme ottenute e nei prossimi giorni ci saranno anche dei banchetti in diversi punti della città. In attesa dei ricorsi del Comune di Civitavecchia che attraverso il sindaco Ernesto Tedesco replica alle dichiarazioni dell’assessore al Ciclo regionale dei rifiuti Massimiliano Valeriani. “Una posizione disarmante. Mi fa molto riflettere la sua idea rispetto a quella della collega Lombardi, che sembra diametralmente opposta. Ma i due comunicano?”. Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che ha scritto al Governatore Nicola Zingaretti. “La realizzazione di un impianto sovradimensionato di ben 6 volte alla produzione dell’umido nel nostro territorio è ingiustificato. Tra le altre cose i comuni del territorio hanno sostenuto costi e sforzi per avviare la raccolta differenziata in molti casi anche porta a porta. Questa non può essere la soluzione e giustificate sono le opposizioni delle Amministrazioni del territorio e le forti proteste dei cittadini, dei partiti e delle associazioni qui presenti. La sciagurata politica della gestione dei rifiuti dell’ex Sindaco di Roma Raggi ci ha già fortemente penalizzato esaurendo le capacità di conferimento delle discariche del comprensorio aggravandoci dei costi di trasporto dei rifiuti in altre località con aggravi sulle bollette per i cittadini. Un Impianto di queste dimensioni risolve i problemi di Roma e aggrava i nostri”.