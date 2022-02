Biodigestore a Civitavecchia, il caso arriva sul tavolo del Ministro Cingolani

L’interrogazione parlamentare. “La Conferenza dei servizi della Regione Lazio, appositamente convocata , ha dato parere favorevole alla realizzazione di un mega bio-digestore in Località Monna Felicita, in Civitavecchia, su progetto presentato dalla società privata Ambyenta Lazio; che la locale Asl (che ha esplicitato le criticità sanitarie del territorio),la Sovrintendenza competente, il Comune di Civitavecchia ed i Comuni limitrofi avevano espresso la propria ferma contrarietà, interpretando anche il comune sentire delle comunità locali, preoccupate per la realizzazione di un mega-impianto biodigestore da 120mila tonnellate l’anno di rifiuti umidi, , quindi dalle dimensioni totalmente sproporzionate rispetto alle esigenze comprensoriali (circa 7.000 tonnellate annue); che il comprensorio di Civitavecchia, con in testa i Sindaci ed i rappresentanti istituzionali, al fianco di Associazioni e comitati, si sta mobilitando in maniera compatta per scongiurare la realizzazione di questo progetto;

Interroga il Ministro

Per sapere se il Ministero sia a conoscenza di questo progetto, se consideri questo tipo di mega impianto compatibile con le nuove linea guida in termini di transizione ecologica e se valuti questa iniziativa conciliabile con lo sviluppo futuro di un territorio (quello del comprensorio di Civitavecchia) già pesantemente gravato da altre servitù”.