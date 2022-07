Bimbo di due anni muore annegato sulla spiaggia di Santa Severa

Si era allontanato per pochi attimi dalla baby sitter, poco dopo è stati ritrovato senza vita vicino al bagno asciuga. La disgrazia è accaduta ieri pomeriggio in una spiaggia di Santa Severa. Un bambino di due anni, Francesco, è morto annegato. Inutili i tentativi di soccorrerlo e rianimarlo una volta ritrovato, sul posto è arrivata l’eliambulanza che lo ha trasportato al Bambino Gesù di Palidoro per un ultimo disperato tentativo. Fatali sono stati quei minuti nei quali un po’ tutti nel lido lo hanno cercato, invano. Disperazione e sgomento nel lido, per una giornata tragico che nessuno dimenticherà. Sul posto i Carabinieri di Santa Severa e la Guardia Costiera. In questi giorni si cercheranno di capire le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Il piccolo era in spiaggia con la baby sitter, i genitori infatti erano a Roma per lavoro.