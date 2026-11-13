Bilancio: indebitamento oltre 11 mln. In consiglio via libera al consolidato: “Solidità patrimoniale”

"Non facciamo promesse irrealizzabili, ma guardiamo in faccia le criticità ereditate sui progetti PNRR e sui lavori finanziati per metterle in sicurezza, costruendo passi concreti e sostenibili per la crescita quotidiana della nostra città", afferma il sindaco Manuelli

Riceviamo e pubblichiamo. Il Consiglio Comunale di Santa Marinella ha approvato il bilancio consolidato 2025 e il DUP (documento unico di programmazione) 2027-2029. Nel corso della seduta del 9 novembre, è stato compiuto un passaggio fondamentale per la gestione contabile e strategica della Città, facendo il punto sullo stato di salute dei conti pubblici, sulle performance delle società partecipate e sulle linee guida che orienteranno l’attività di governo nel prossimo triennio Nel Bilancio Consolidato rientrano i dati relativi al Comune di Santa Marinella ed alla Società in house interamente controllata SMS Santa Marinella Servizi. I dati complessivi sono i seguenti Risultato d’esercizio di gruppo di euro 1.849.738 – Patrimonio Netto Consolidato di euro 46.800.498,98 – Disponibilità liquide per euro 6.893.567,62. In particolare i dati della SMS evidenziano un utile d’esercizio di euro 67.400 ed un patrimonio netto di euro 236.166. «Con l’approvazione del Bilancio Consolidato e del DUP compiamo un atto di chiarezza e responsabilità verso i cittadini – dichiara il sindaco Alessio Manuelli –. I numeri del consolidato confermano la solidità patrimoniale dell’Ente e il buon lavoro svolto anche dalla nostra partecipata SMS, mentre sul fronte della programmazione scegliamo la linea della massima trasparenza. Non facciamo promesse irrealizzabili, ma guardiamo in faccia le criticità ereditate sui progetti PNRR e sui lavori finanziati per metterle in sicurezza, costruendo passi concreti e sostenibili per la crescita quotidiana della nostra città».

“Il DUP è diviso in due parti- spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Sergio Bucciarelli- Nella parte Strategica riprende sinteticamente le dichiarazioni programmatiche di mandato della nuova Amministrazione e nella parte operativa indica dati finanziari non definitivi che verranno compiutamente valutati nel Bilancio di Previsione 2027-2029 di prossima redazione”. L’ Amministrazione ha comunque tenuto a presentare il DUP anche per dare alcune informazioni significative quali la specifica del totale indebitamento comunale, che ammonta a euro 11,546,313,03, la ripartizione della popolazione residente per fasce d’età ed una prima valutazione delle missioni e dei programmi di spesa. L’ Amministrazione è comunque impegnata a presentare, allegata alla proposta di Bilancio di Previsione, la Nota Aggiuntiva al DUP che comprenderà il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, il piano dell’alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali, la scheda di programmazione del fabbisogno di personale. L’Amministrazione è inoltre impegnata a fornire una puntuale rendicontazione della situazione relativa ai progetti PNRR ed a altri lavori finanziati dalla Regione o da altri Enti. A tale riguardo si confermano le criticità in essere che potrebbero avere conseguenze sulla situazione finanziaria del Comune di Santa Marinella con potenziali riflessi sulle capacità di spesa per i prossimi esercizi.

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