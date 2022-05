Bilancio, in attesa delle previsioni ecco gli investimenti del Pincio

Pochi giorni fa è stato approvato il rendiconto 2021, lo schema di entrate ed uscite per lo scorso anno da parte del Comune di Civitavecchia. In attesa del preventivo, che illustrerà i propositi per il prossimo triennio ecco un sunto degli investimenti fatti lo scorso anno, e che si stanno concretizzando in alcuni casi nell’anno in corso. Un investimento importante si registra sulle strade, il primo da 1,5 milioni di euro da contributo regionale, il secondo da oltre 2,7 milioni tramite un mutuo acceso dal Comune. Un altro aspetto degno di nota è quello legato al Mercato di Piazza Regina Margherita dove risulta stanziato poco più di un milione di euro, grazie all’avanzo vincolato. Fra gli investimenti anche 488 mila euro per la manutenzione delle rotatorie cittadine e la costruzione di nuovi loculi al Cimitero di via Braccianese Claudia, quest’ultimo passaggio finanziato con 534 mila euro. Tra gli interventi in chiave lungomare, la rifioritura della barriera soffolta e il ripascimento delle spiagge grazie ad un contributo regionale da 297 mila euro, oltre ai lavori di messa in sicurezza della barriera flangiflutti alla Marina, sempre tramite un fondo della Pisana da 59 mila euro. Fra gli interventi la manutenzione straordinaria delle fognature, con 163 mila euro, un contributo regionale da 126 mila euro per l’area archeologico “Acquae Tauri” e la manutenzione di alcuni stabili comunali grazie ad un finanziamento da 378 mila euro.