Bilancio, il Pincio punta a recuperare 3,5 milioni dall’evasione tributaria

Il bilancio è stato appena approvato in Giunta comunale, nel giro di poche settimane approderà in consiglio per il via libera definitivo. L’assessore Francesco Serpa ha annunciato che Tari e Irpef non subiranno dei balzelli, l’addizionale resterà allo 0,60%. Uno dei dati interessanti è quello sull’evasione tributaria. Il Comune spera di recuperare quasi 3,5 milioni di euro, la stessa somma del bilancio assestato del 2022, ma in crescita rispetto al rendiconto del 2021.