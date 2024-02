Bilancio di previsione, via libera con 16 voti a favore: spauracchio balzello Irpef dal 2026

E’ stato approvato con 16 voti a favore il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Sette i voti contrari, quelli dei consiglieri comunali di opposizione presenti. E’ l’ultimo bilancio di previsione dell'”era Tedesco”, visto che a giugno sono in programma le nuove elezioni comunali. Ribaditi alcuni punti economici, rispetto all’analisi del documento unico di programmazione. Lo spauracchio dell’aumento Irpef nel 2026, per far fronte al mancato incasso di 6 milioni di euro da Enel, per la chiusura della centrale. Confermati invece gli investimenti, pari a 27,8 milioni per il 2024 e le altre tasse che restano invariate, Tari e Imu.