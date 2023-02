Bilancio di previsione, l’ok della Giunta comunale. Serpa: “Il documento presto in consiglio”

"Abbiamo votato tutto ampiamente nei tempi previsti. Confidiamo che anche in Consiglio si vada in porto in tempi rapidi". Così l’assessore al Bilancio del Comune di Civitavecchia Francesco Serpa

La Giunta comunale di Civitavecchia ha approvato lo Schema di Bilancio di previsione per l’anno 2023, in anticipo rispetto agli anni passati. “Abbiamo votato tutto ampiamente nei tempi previsti. Confidiamo che anche in Consiglio si vada in porto in tempi rapidi”. Così l’assessore al Bilancio del Comune di Civitavecchia Francesco Serpa.