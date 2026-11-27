Le anticipazioni contenute nel Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029 delineano un quadro di sostanziale continuità sul fronte delle entrate tributarie comunali, con l’addizionale Irpef confermata allo 0,8%, l’aliquota massima introdotta due anni fa per compensare il mancato incasso di circa 6 milioni di euro di Imu, venuto meno con la cessazione dell’attività della centrale Enel. “Con riferimento alle ultime determinazioni (DCC n. 109 del 07.11.2024) l’Addizionale IRPEF ha il presente quadro impositivo: una aliquota unica in misura pari allo 0,80%”.
Una scelta che, almeno per il prossimo anno, non lascia intravedere margini per un alleggerimento fiscale. Dal mantenimento dell’aliquota Irpef il Comune prevede di incassare 7,34 milioni di euro. Tra le voci che emergono dal documento figurano anche le entrate derivanti dall’occupazione di spazi e aree pubbliche, per le quali sono previsti 950 mila euro. A queste si aggiungono altri 370 mila euro provenienti dall’esposizione pubblicitaria.
Restano sostanzialmente confermate anche le previsioni relative alle principali imposte comunali. Per la Tari, la tassa sui rifiuti, il gettito stimato è di 14,33 milioni di euro, mentre dall’Imu sono attesi 12,3 milioni. Un altro capitolo importante riguarda il contrasto all’evasione tributaria. L’amministrazione punta infatti a recuperare quasi 3,5 milioni di euro, una somma che rappresenta una componente rilevante delle entrate previste per il prossimo triennio. Nel quadro delle risorse comunali compare inoltre l’imposta di soggiorno, dalla quale si stima di ricavare 400 mila euro.
Sul piano amministrativo, la giunta guidata dal sindaco Piendibene punta a centrare per il terzo anno consecutivo un obiettivo importante: approvare il bilancio di previsione in Consiglio comunale entro il 31 dicembre. Una scadenza che consentirebbe all’ente di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio e di assicurare la piena operatività della macchina amministrativa già dal primo gennaio 2027.