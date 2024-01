Bilancio di previsione in arrivo in consiglio, ipotesi Irpef allo 0,8% nel 2026

Approderà in consiglio comunale il prossimo 9 febbraio, e in seconda convocazione il 13 dello stesso mese. Tra le indicazioni più interessanti quelle che riguardano le tasse, il cui trend rimane più o meno in linea con i dati dell’attestato 2023. Piccolo aumento si registra sull’Imu, che passa dagli 11.100.000,00 € per il bilancio assestato dello scorso anno, agli 11.300.000,00 € per il 2024. Stessa somma invece per ciò che riguarda l’incasso Tari, che supera abbondantemente i 14 milioni di euro. Un altro aumento a livello di ipotesi riguarda il futuro, ovvero il 2026. L’Irpef infatti potrebbe salire al massimo, vale a dire allo 0,8%. Motivo? La chiusura della centrale a carbone che farebbe mancare a bilancio circa 6 milioni di euro, da compensare, secondo la nota integrativa, dall’aumento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da un maggiore gettito Imu e da altre economie di spesa.