"Ringrazio l’assessore Tuoro per il lavoro svolto e per l’impegno nel rispettare anche quest’anno questo importante obiettivo – dichiara il sindaco –. Approvare il bilancio prima dell’inizio del nuovo esercizio significa mettere il Comune nelle condizioni di programmare per tempo le attività e dare continuità ai servizi per i cittadini"

Riceviamo e pubblichiamo. Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione punta all’approvazione definitiva in Consiglio comunale prima del 31 dicembre, con l’obiettivo di iniziare il nuovo anno senza neppure un giorno di esercizio provvisorio e dare piena operatività alla programmazione dell’ente fin dall’inizio del 2027.

«Ringrazio l’assessore Tuoro per il lavoro svolto e per l’impegno nel rispettare anche quest’anno questo importante obiettivo – dichiara il sindaco –. Approvare il bilancio prima dell’inizio del nuovo esercizio significa mettere il Comune nelle condizioni di programmare per tempo le attività e dare continuità ai servizi per i cittadini». «Rivolgo un ringraziamento al dirigente dei Servizi finanziari e a tutti gli uffici che hanno contribuito alla predisposizione dello schema di bilancio – afferma l’assessore Tuoro –. La loro professionalità e la collaborazione tra i settori sono fondamentali per un lavoro complesso, che vogliamo portare a compimento nei tempi previsti. Per il terzo anno consecutivo puntiamo a iniziare il nuovo esercizio con il bilancio approvato, senza ricorrere all’esercizio provvisorio».

Lo schema approvato dalla Giunta proseguirà ora il proprio percorso verso l’esame e l’approvazione del Consiglio comunale. Comune di Civitavecchia.