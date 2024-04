Bianca Atzei in concerto a Ladispoli il 13 aprile in piazza Rossellini

“A seguito di improrogabili impegni televisivi Leo Gassman non potrà esibirsi a Ladispoli il prossimo 13 aprile. L’artista principale della 71ª edizione Sagra del Carciofo Romanesco sarà quindi Bianca Atzei. L’artista milanese, che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerose collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano, sarà la super ospite che sabato 13 aprile si esibirà in concerto live in Piazza Rossellini.