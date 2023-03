Berlusconi nomina Battilocchio responsabile elettorale di Forza Italia

Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha chiamato il deputato locale Alessandro Battilocchio per comunicargli la nomina di responsabile dell’Ufficio Elettorale nazionale di Forza Italia. L’incarico e’ di stretta fiducia e collaborazione con il Presidente Berlusconi . Battilocchio in un post sui social ha ringraziato per l”incarico importante e impegnativo”