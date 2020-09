Berlusconi lotta contro il covid, Mari: “Vicini al presidente”

Ore di apprensione per la presenza all’ospedale San Raffaele di Silvio Berlusconi. Un ricovero dovuto a scopo precauzionale successivo al tampone positivo al Covid 19 del presidente di Forza Italia. La malattia non ha comunque impedito a Berlusconi a partecipare ad una conference call con alcune referenti di Azzurro Donna. “Nonostante gli avessero diagnosticato da pochi minuti Il covid-19 – ha dichiarato la responsabile regionale di Azzurro Donna Emanuela Mari – il presidente Berlusconi è voluto intervenire ad una conference call con le principali referenti italiani di azzurro donna. Al presidente Berlusconi inviamo i migliori auguri di pronta guarigione sottolineando la tenacia con cui sta affrontando il delicato momento. Voglio ringraziare le referenti comunali di Tolfa Civitavecchia e Santa Marinella per aver partecipato in maniera costruttiva alla riunione con il presidente Berlusconi nelle quali ha dettato la linea del movimento per le prossime elezioni che porteranno alla vittoria del centrodestra in molte regioni e comuni “. Soddisfatte Tomasa Pala, Deborah Zacchei e Cristina Mudu, referenti di Tolfa, Civitavecchia e Santa Marinella. “Insieme alla coordinatrice Emanuela Mari stiamo predisponendo le basi di una struttura politica, azzurro donna, che sappia dare voce alle donne e ai loro diritti” hanno dichiarato le referenti.