"Al di là dei toni trionfalistici manifestati nell'occasione è necessario ricordare la situazione di precarietà abitativa e di disagio sociale che in città vivono tante famiglie", afferma Unione Inquilini Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo. Unione Inquilini Civitavecchia apprezza e si congratula per la conclusione dei lavori PINQuA di San Liborio, inaugurata ieri con la presenza del Presidente della Regione Lazio Rocca, dell’Assessore Ciacciarelli e del Vice pesidente della Città metropolitana Sanna.

E’ certamente un risultato importante raggiunto a beneficio della qualità della vita dei residenti. Ma al di là dei toni trionfalistici manifestati nell’occasione è necessario ricordare la situazione di precarietà abitativa e di disagio sociale che in città vivono tante famiglie.

1) Il progetto PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) S.Liborio risalente al 2021 finanziato con 17 milioni di euro dei fondi PNRR prevedeva in origine un piano di riqualificazione del quartiere finalizzato alla demolizione delle “Casette di legno – Villaggio della solidarietà”, strutture abitative provvisorie allestite nel 2011, destinate ad alloggiare 40 famiglie in emergenza abitativa,e alla ricollocazione delle famiglie in nuove case popolari.

Il progetto venne inspiegabilmente abbandonato con polemiche tra Ater e Comune, e i fondi dirottati per il nuovo progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico di 150 alloggi Ater.

Le “Casette di legno” stanno ancora lì a testimoniare la precarietà abitativa di chi ancora ci vive e il degrado urbanistico del quartiere.

2) Unione Inquilini ha più volte denunciato con comunicati pubblici e da ultimo con Pec inviata sabato scorso al Presidente della regione Rocca e all’assessore regionale Ciacciarelli la situazione attuale dei lavori di ristrutturazione delle sei palazzine Ater di viale Baccelli n 69- 73- 75 -77 -79 e 83 che dovevano essere ultimate entro il 30/3/2026 ma che, allo stato attuale, risultano incompiuti o quantomeno in grande ritardo: la palazzina numero 69 è ancora recintata e vuota anche se sembra che i lavori siano stati ultimati, i lavori delle palazzine numero 73 sono iniziati, per la palazzina numero 75 devono ancora iniziare, per le altre tre non è dato conoscere addirittura se è stato definito l’appalto.

Tutto ciò comporta che le cinquanta famiglie assegnatarie delle alloggi si trovano da anni sbattute in sistemazioni provvisorie, case popolari o private, con grande sacrificio personale. E nello stesso tempo si verifica un danno sia erariale sia per la sottrazione di alloggi popolari da destinare alle altre famiglie che si trovano in graduatoria da diversi anni.

Comune ed Ater dichiarano di non disporre di case per l’assegnazione in edilizia popolare, neppure per i casi più gravi ed urgenti per l’emergenza abitativa.

Questa dunque è l’altra faccia della realtà che non è fatta di trionfalismi e tagli di nastro, a cui non si da risposte e che perciò si tiene nascosta.

Manca una politica per l’abitare, un piano regionale con stanziamenti per la casa a canone sociale invece che per favorire gli investimenti privati e dei fondi immobiliari con il cd. housing sociale: si cominci col recuperare e riadattare i tanti alloggi lasciati vuoti da Ater e Comune, si mettano regole al mercato degli affitti e alla crescita dei B&B. Aspettiamo risposte e fatti non solo tagli di nastro.

Unione Inquilini Civitavecchia