Bellosguardo, si allarga il focolaio. Sono 30 i pazienti positivi e 12 gli operatori sanitari con il covid-19

I dati devono essere rivisti al rialzo per ciò che riguarda il cluster alla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia, sita in località Boccelle. Numeri che sono aggiornati alla serata di ieri, in attesa di altri riscontri per ciò che riguarda il bollettino di oggi, che riguarda anche il complessivo di Civitavecchia. Un vero e proprio focolaio, come all’Ospedale San Paolo e in un’altra Rsa, quella della Madonna del Rosario. Con la non trascurabile differenza però che il “bubbone” in questo caso è scoppiato un mese e passa dopo. Da una notizia estremamente negativa ad una confortante perchè sono risultati tutti negativi al tampone i pazienti della Rsa di Tolfa Quinta Stella. Uno screening resosi necessario anche a causa della positività riscontrata in un operatore sanitario che lavora nella struttura.