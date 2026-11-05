Belle Hélène premiata come miglior pasticceria del Lazio al Campidoglio

Il Comune di Tarquinia si congratula con Francesca Castignani e con tutta la squadra della pasticceria Belle Hélène per il riconoscimento di Miglior Pasticceria del Lazio, conferito nell’ambito del premio “Lazio Eccelle”. Il titolo premia un percorso iniziato nel 2010 e fondato su qualità, rigore e dedizione quotidiana. In questi anni Belle Hélène ha saputo unire la grande tradizione pasticcera francese alla ricchezza delle materie prime del territorio, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di alta pasticceria. «Desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Francesca Castignani e al suo

staff. Questo premio non è soltanto il giusto riconoscimento per il lavoro che portano avanti, ma anche un motivo di orgoglio per Tarquinia», dichiara il sindaco Francesco Sposetti. Soddisfazione da parte dell’assessore al Commercio Andrea Andreani: «Francesca Castignani ha saputo costruire una realtà di altissimo livello, fondata sulla qualità e sulla cura quotidiana del lavoro. Imprese come la sua sono una risorsa preziosa per la città, e l’Amministrazione continuerà a sostenerle e a valorizzarle».