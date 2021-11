Beccato l’autore del furto al ristorante di via Duca d’Aosta: è un 49enne civitavecchiese

L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dopo l’individuazione è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento

E’ stato individuato, dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato distaccato di Civitavecchia, l’autore del furto consumato la notte del 7 novembre all’interno di un ristorante in via Duca d’Aosta. L’uomo, un 49enne pluripregiudicato civitavecchiese, durante la notte, si era introdotto all’interno del locale dopo aver forzato, danneggiandola, la porta d’ingresso del ristorante.Una volta all’interno l’uomo ha scassinato il registratore di cassa asportandone il contenuto. Gli investigatori intervenuti su richiesta del proprietario hanno effettuato un accurato sopralluogo raccogliendo tutti gli elementi utili all’individuazione dell’autore del furto, acquisendo anche le immagini del circuito di videosorveglianza interno del ristorante. Dall’accurata visione dei filmati, hanno così riconosciuto il 49enne nonostante indossasse la mascherina di protezione individuale ed avesse il capo coperto dal cappuccio della felpa. L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dopo l’individuazione è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento.