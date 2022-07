Beach Volley, si torna a schiacciare per Nadia Mocci

Si rinnova l’appuntamento per il torneo “Schiacciamo per Nadia”, giunto alla seconda edizione e nato per ricordare la pallavolista Nadia Mocci. Domani e domenica, presso la Beach Arena a largo Galli, si svolgerà la manifestazione organizzata da Alessio Mocci, Alessandra Gatti, Marco Amoni, Cinzia Di Iorio e Marzia Luccisano. Come l’anno scorso ci saranno due tornei, maschile e femminile, con gare due contro due con la partecipazione di un totale di 30 squadre. Importante il contributo degli sponsor con la Conad che contribuirà ai premi (600 euro per i primi classificati, 200 per i secondi e 100 per i terzi) e donerà una cifra cospicua anche per aiutare l’Airc. Tra le novità di quest’anno ci sarà una zona di massaggi, con la collaborazione di Dario Arcai, a disposizione dei partecipanti e poi, nella giornata di sabato, alle 18 sarà possibile fare una prova gratuita di functional strenght, grazie alla collaborazione di Mc Lab, e alle 20 un happy hour con dj set.