Battute finali del progetto Padel per gli studenti dell’IIS Stendhal

Riceviamo e pubblichiamo. Battute finali del progetto Padel, grazie alla preziosa collaborazione della G.S. San Pio X e del Presidente Enrico Leopardo che, a titolo gratuito, ha concesso gli spazi e gli istruttori per avvicinare gli studenti dell’IIS Stendhal al Padel! Bellissima iniziativa promossa per l’anno scolastico dalle docenti di Scienze motorie prof.sse Tiziana Iacusso e Barbara Maiuri che hanno coinvolto alcune classi . Il progetto, che si concluderà al termine delle attività didattiche, ha avuto come obiettivo quello di sperimentare i fondamenti e i principi del Padel, ma anche quello di educare al Fair play, all’educazione motoria e al rispetto delle regole. Gli studenti e le famiglie hanno manifestato entusiasmo e un vivo gradimento per l’iniziativa. Un grande ringraziamento al Presidente del G.S. San Pio X, Enrico Leopoldo, che ha permesso la realizzazione di questa straordinaria esperienza e alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Federici, che ha favorito e promosso il progetto delle Prof.sse Iacusso Tiziana e Maiuri Barbara.