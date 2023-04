Battilocchio (FI): a Velletri a testa alta per Cascella sindaco

Abbiamo letto in questi giorni, con molto disappunto , le scomposte accuse, provenienti da una certa parte della stampa, verso il nostro Capogruppo a Velletri, Salvatore La Daga che è impegnato come capolista di FI anche in questa competizione amministrativa. Le polemiche strumentali le lasciamo ai professionisti del settore , ma invitiamo tutti a rileggere l’ articolo 27 della nostra Costituzione che, in maniera non interpretabile , senza “se” e senza “ma”, statuisce chiaramente che “la responsabilità penale è personale”. Spero si utilizzino quindi altri argomenti nella contesa elettorale in corso e non colpi bassi che vanno rispediti al mittente. Forza Italia prosegue la sua campagna, a testa alta, a sostegno della lista guidata da Salvatore ed a supporto del nostro candidato sindaco Cascella per dare a Velletri una stagione dì buongoverno “ ha dichiarato Alessandro Deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Forza Italia.