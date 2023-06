Battilocchio eletto presidente della commissione d’inchiesta sulle periferie

Il Deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, è stato eletto Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle citta’ e delle loro periferie. Battilocchio, già Sindaco di Tolfa, cittadina a nord di Roma ed eletto in questa legislatura nel collegio di Ostia, Eur e Pomezia, è stato il primo firmatario della proposta di legge sull’istituzione di questa Commissione, divenuta poi testo unificato di tutti i gruppi politici presenti in Parlamento e votata all’unanimità dalla Camera. Eletti come vice Marco Perissa( Fdi) e Daniela Ruffino (Azione) , segretari invece Edoardo Ziello(Lega) e Andrea De Maria (Pd) . La Commissione d’inchiesta parlamentare, composta da 20 Deputati,avrà gli stessi poteri della magistratura e nel suo lavoro di indagine ed inchiesta opererà in stretta sinergia con le Istituzioni locali,con le forze dell’ordine e di polizia, con le Parrocchie, le Associazioni, le imprese, le organizzazioni datorali e sindacali e tutte le realtà che orbitano nelle periferie e nei contesti urbani d’Italia.

“Sento tutta la responsabilità per questo incarico prestigioso alla guida di una Commissione di inchiesta davvero importante che si pone l’obiettivo di portare avanti un’azione di studio ed approfondimento ma, allo stesso tempo, dovrà essere operativa, presente sui territori e soprattutto in grado di avanzare proposte utili ed efficaci. La Commissione nasce grazie alla sinergia di tutti i gruppi parlamentari che hanno trovato la convergenza su una mia proposta arrivando ad un documento unificato che è stato votato unanimemente dalla Camera in seduta plenaria: il mio impegno è quello di continuare a garantire questo spirito di collaborazione e condivisione nell’affrontare questa tematica così nodale per il nostro Paese, con criticità e problematiche aumentate negli ultimi anni.Subito al lavoro quindi anche per essere all’altezza delle grandi aspettative sul ruolo, la funzione ed i risultati che questa Commissione dovrà raggiungere” ha dichiarato Battilocchio al termine della seduta di costituzione della Commissione d’inchiesta.