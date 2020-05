Battilocchio, Durigon e Silvestroni: “Nel dl rilancio nessuna misura per il Porto di Civitavecchia”

“Esprimiamo profonda delusione per questo decreto Rilancio che non contiene alcuna misura specifica per Civitavecchia, il suo sistema portuale ed il territorio, colpito in maniera pesantissima dall’emergenza. Solo proclami finora,a cui non sono seguiti fatti e numeri. Il Rilancio, leggendo questo decreto, sta solo nel titolo. Ci batteremo da subito in Parlamento , con azione sinergica, per incalzare il Governo con proposte specifiche e per provare a migliorare il provvedimento , raccogliendo il grido d’allarme dell’Amministrazione Comunale ,di imprese portuali ed operatori, totalmente dimenticati dall’Esecutivo. Per ora, il nulla. Troppe parole in queste settimane, urgono fatti concreti e risposte immediate” hanno dichiarato in una nota congiunta i coordinatori provinciali Alessandro Battilocchio( Forza Italia), Claudio Durigon (Lega) e Marco Silvestroni (Fdi).