Battilocchio: “Bene la Regione Lazio. Gli agricoltori hobbisti svolgono lavoro fondamentale”

“Finalmente la Regione Lazio ha accolto la richiesta di diversi amministratori del territorio di concedere spostamenti per gli agricoltori hobbisti. Nessun provvedimento del Governo ha infatti pensato a questa categoria che portando avanti l’attività in sicurezza nel proprio appezzamento, svolge anche un lavoro fondamentale a livello idrogeologico. Importante è inoltre il lavoro svolto dagli agricoltori hobbisti a livello di prevenzione di incendi. Permettere loro di arrivare presso la propria terra permetterà anche di proseguire il lavoro per il raccolto, in alcuni casi fondamentale e comunque utile per le economie domestiche. Non essendo presente alcun rischio per questi agricoltori che singolarmente si recano presso i propri terreni, l’attività dovrebbe essere permessa a livello nazionale. Mi sto facendo promotore di questa istanza presso la Camera dei Deputati per tutelare questa categoria e la sua importante funzione che, in sicurezza e nel rispetto delle regole , può riprendere ad operare non solo nelle nostre zone ma in tutto il Paese” lo dichiara Alessandro Battilocchio deputato del territorio.