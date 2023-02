Battesimo nel Porto di Civitavecchia per la nuova nave di lusso della Msc

Sarà battezza a Civitavecchia il prossimo 8 luglio Explora I, prima di sei navi di Explora Journeys, il nuovo brand di lusso della divisione crociere del Gruppo MSC. La nave, che ha richiesto un investimento pari a 500 milioni di euro da parte di MSC, è giunta nelle fasi finali della sua costruzione nel cantiere navale di Monfalcone. Dopo la cerimonia di battesimo, la nave si trasferirà a Southampton, nel Regno Unito, per iniziare il 17 luglio il viaggio inaugurale di 15 notti nel Nord Europa che si concluderà a Copenaghen, in Danimarca. L’annuncio è stato dato da Michael Ungerer, CEO di Explora Journeys, durante la cerimonia della moneta di Explora II, uno dei momenti più importanti e suggestivi della costruzione delle navi. Explora II è attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente vicino a Genova. “La conferma che EXPLORA I sarà battezzata entro pochi mesi a Civitavecchia è un’ulteriore prova che siamo sulla buona strada per il lancio di questo nuovo marchio della crocieristica di lusso, che fa parte della Divisione Crociere del Gruppo MSC”, ha affermato Ungerer.