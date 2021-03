Basket, Zivkovic torna alla Ste.Mar 90

Borna Zivkovic, 26enne croato già lo scorso anno nel roster della Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia, è tornato a casa. Dopo aver trascorso alcuni giorni ad allenarsi al PalaRiccucci ed aver ritrovato i compagni coi quali aveva condiviso tante battaglie nella stagione interrottasi a marzo 2020 per il primo, pesante lockdown, è stato tesserato dalla società e sarà già disponibile per l’esordio di campionato in programma domenica prossima alle 18 al PalaRiccucci contro la IUL Basket Roma, maggiore candidata alla promozione in serie B. Zivkovic aveva iniziato la stagione a Foligno, squadra di C Gold Marche che ha però rinunciato al campionato, ed ha accolto con entusiasmo la proposta formulata ai suoi agenti dalla società rossonera.

“Sono contento – commenta Zivkovic – di avere la possibilità di finire il lavoro che abbiamo cominciato lo scorso anno. Nella seconda parte della stagione eravamo riusciti a trovare il giusto ritmo, ma purtroppo il covid ci ha rubato la chance di misurare il nostro valore sul campo e nei playoff. Ora, dopo un lungo stop, entriamo in un girone ridotto, contro avversari più forti rispetto allo scorso anno, in cui ogni partita sarà importante come una finale”.

“Con Borna – spiega coach Ferdinando De Maria – abbiamo chiuso il roster e completato il pacchetto lunghi. Non posso non ringraziare la società che ha voluto riprendere un giocatore che conosce la squadra, l’ambiente e la mia idea di pallacanestro, cosa che ci fa molto comodo in un campionato tanto corto. Inoltre, il ragazzo già l’anno scorso ha dimostrato di essere un ottimo giocatore ed atleta che può coprire sia il ruolo di 4 che di 5”.

Domani intanto la Ste.Mar 90 giocherà un’amichevole precampionato alle 18.30 all’Arena Altero Felici di Roma quando farà visita alla Stella Azzurra, formazione militante in serie A2.