Basket, under 14: la Cestistica Civitavecchia si laurea campione regionale

Un ottimo risultato per il settore giovanile della Cestistica Civitavecchia. Gli Under 14 sono infatti campioni regionali Gold. Alla prima esperienza nella categoria di maggior valore dopo l’Eccellenza, i giovanissimi rossoneri, guidati dal tecnico Andrea Campogiani, si sono nettamente imposti nella finale di categoria giocata ieri al PalaAvenali di Roma, sconfiggendo i pari età dell’Omnia Roma per 64 a 37. Il risultato parla di una partita dominata dai ragazzi civitavecchiesi che, in particolare nella terza e quarta frazione di gioco, hanno letteralmente surclassato gli avversari. Un risultato straordinario, che non trova riscontri nella storia del settore giovanile rossonero degli ultimi 20 anni e che dimostra il grande lavoro svolto dalla società rossonera, soprattutto nell’ultimo quinquennio, per portare ai massimi livelli il basket giovanile nel litorale a nord di Roma. Un risultato frutto anche della programmazione e della scelta di puntare su allenatori giovani e altamente qualificati, che si aggiornano in continuazione e riescono a proporre metodi e sistemi di allenamento all’avanguardia.

Questi i ragazzi campioni regionali Under 14 Gold:

Diego Alessandrini, Matteo Beretta, Andrea Bettini, Moreno Buratti, Giacomo Corneo, Francesco Corvino, Leonardo Garavelli, Matteo Lepore, Alessandro Paniccia, Cristian Serafini, Riccardo Tarantino, Riccardo Tarricone.