Basket, ultima di campionato per la Ste.Mar 90

Si gioca domani l’ultima gara stagionale della Ste.Mar 90. I rossoneri ospiteranno la Stella Azzurra Viterbo al PalaRiccucci, ore 19, in una gara importante non per la classifica, con entrambe le formazioni fuori dai playoff, ma per altri motivi. I civitavecchiesi infatti, come detto, scenderanno in campo per l’ultima volta in questa stagione difficile e lo faranno davanti ai propri tifosi che dopo tanto tempo potranno riempire al 25% della capienza generale l’impianto di casa. E poi un derby è sempre un derby e Campogiani e compagni proveranno a vincere per concludere al meglio questa annata.