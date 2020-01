Basket, ultima d’andata per il Pyrgi

Servirà veramente gettare il cuore oltre l’ostacolo domani pomeriggio al Pala De Angelis quando a partire dalle ore 18 30, per l’ultima gara del girone A di C Silver, il roster di Giorgio Russo sfiderà il Bk Frosinone. Alle assenze conclamate di Galli e Feligioni per la gara di domani c’è da aggiungere anche quella di Fontana, mentre da valutare ci saranno le condizioni dei baby Biritognolo e Ferretti, fermati dall’influenza hanno già saltato la gara degli Under 18 nei giorni scorsi. La nota lieta è il ritorno a disposizione di Cimo’, assente nell’ultima gara di Velletri per impegni lavorativi. È indubbiamente un periodo difficile, ma l’ottimo cammino effettuato fino ad oggi, che tiene i bianconeri saldamente in terza posizione, non può essere messo in discussione. Una classifica cortissima se si pensa che l’ultimo posto dei playoff coincide con quello per i playout, con da una parte la Carver, che sembra già essere destinata ai playoff grazie al leggero vantaggio sulla seconda, e dall’altra il Roma Team Up, ultimo a zero punti e virtualmente con un piede in serie D, che sembrano al momento le uniche a conoscenza del proprio destino.

Sponsorizzato da