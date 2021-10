E’ finita 57-90 la partita di esordio del campionato di C Gold che vedeva la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia opposta alla favorita Stella Azzurra Viterbo al PalaRiccucci. La partita è stata equilibrata soltanto nei primi due quarti. Dopo l’intervallo gli ospiti hanno ingranato le marce superiori e non c’è più stata la possibilità per i rossoneri di agganciarli. Una sconfitta preventivata viste le assenze e le precarie condizioni di molti elementi che negli ultimi giorni non si sono mai allenati. Per i padroni di casa miglior realizzatori Bezzi con 15 punti e Taisner che ne ha messi a segno 14.

“Speriamo di rifarci – commentano dalla Ste.Mar 90 – la prossima domenica sul parquet della Virtus di Valmontone”.