Basket, trasferta sarda per la Ste.Mar 90

Per la prima volta dopo diversi anni la Ste.Mar 90 andrà in trasferta fuori regione. I rossoneri giocheranno domani, ore 17, a Cagliari contro l’Esperia nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie C Gold. Ancora diverse assenze per i civitavecchiesi privi di Campogiani e Setkic.

“Nona e ultima giornata di andata – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – del campionato C Gold per i rossoneri della Ste.Mar.90 che, per la prima volta dopo circa 15 anni, escono dai confini regionali per cercare la vittoria sul parquet dell’Esperia Cagliari. La partita si preannuncia molto difficile per l’ottimo livello della formazione sarda che, tra le mura amiche, ha colto tre vittorie su quattro incontri. Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il San Paolo Ostiense i nostri ragazzi cercheranno comunque di conquistare i due punti per raggiungere una posizione in classifica più consona”.