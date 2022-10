Basket, trasferta amara per la Ste.Mar 90

Secondo ko consecutivo per i rossoneri battuti per 75-55 sul parquet del Ferentino

Secondo ko consecutivo nel campionato di serie C Gold per la Ste.Mar 90. I rossoneri sono stati superati per 75-55 sul parquet del Ferentino. Risultato finale che spiega bene la gara che ha visto i civitavecchiesi sempre sotto nel punteggio e anche con distacchi larghi fatta eccezione per un breve periodo del terzo quarto.

“E’ finita 75-55 per i padroni di casa di Ferentino – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – la partita giocata al palazzetto della cittadina ciociara. Match praticamente mai in discussione, salvo una fase nel terzo quarto quando eravamo arrivati a -2 (42-40) e abbiamo avuto due possibilità di impattare o superare gli avversari. Vittoria comunque meritata dai padroni di casa. Un’ultima annotazione: ad arbitri invertiti la partita di domenica scorsa con Palestrina non si sarebbe persa all’ultimo secondo”.