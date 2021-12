Basket, Ste:Mar 90: serve un successo contro l’Alfa Omega

Vuole rialzare la testa la Ste.Mar 90. I rossoneri saranno impegnati domani ad Ostia, ore 18, contro l’Alfa Omega in una sfida fondamentale per lasciare il gruppone all’ultimo posto, di cui fanno parte entrambe le formazioni e importante per dimentica il ko contro la Pass. Coach De Maria non avrà a disposizione l’infortunato Campogiani.

“Domani nell’impianto di via Isole del Capo Verde a Ostia – commenta la Cestistica Civitavecchia – la nostra prima squadra chiuderà il suo girone di andata affrontando l’Alfa Omega, una delle formazioni con le quali condivide l’ultimo posto in graduatoria con quattro punti. Curiosamente, si tratta della terza partita in quattro giorni contro una formazione del club lidense”.

Arbitreranno i Signori Prundaru di Roma e Cicerchia di Palestrina.

La partita sarà visibile sulla pagina FB dell’Alfa Omega Ostia.