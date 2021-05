Basket, Ste.Mar 90: vittoria doppia ad Ostia

Vittoria in campo ma non solo per la Ste.Mar 90. I rossoneri si sono imposti, soffrendo molto, ad Ostia contro l’Alfa Omega per 92-85 all’overtime, nella seconda giornata della fase ad orologio. Partita che li ha visti molto in difficoltà contro la squadra ultima in classifica che però ha dato tutto. Match equilibrato deciso solo al supplementare e che ha visto ancora una volta come miglior marcatore Hankerson con 20 punti. Da sottolineare però la sportività del club civitavecchiese che poteva ottenere il successo per 20-0 a tavolino, perchè i padroni di casa non avevano il medico, ma ha deciso comunque di giocare la partita.

“VINTO DUE VOLTE, IN CAMPO E FUORI. E’ finita 92-85 dopo un tempo supplementare – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – la partita giocata ad Ostia dai nostri ragazzi contro l’Alfa Omega. Si è trattato di un match molto combattuto, nel quale la nostra squadra non si è comunque espressa al meglio, forse perché con la testa ai prossimi e decisivi impegni che la attendono mercoledì e sabato. C’è da dire che la partita si è giocata solo grazie alla sportività della nostra società, che avrebbe potuto ottenere il 20-0 a tavolino senza giocare visto che i padroni di casa erano sprovvisti del medico previsto dalle norme federali. Avvertita nella tarda mattinata, la dirigenza della Cestistica è riuscita a contattare il suo medico sociale, che ha dato la sua disponibilità ed è stata accompagnata ad Ostia direttamente dal presidente”.