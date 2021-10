Basket, Ste.Mar 90: una vittoria per rilanciarsi

Seconda giornata del campionato di serie C Gold per la Ste.Mar 90. Dopo il netto ko contro Viterbo i rossoneri saranno impegnati domani, ore 18, sul parquet della Virtus Valmontone. Trasferta lunga, la prima stagionale, per i civitavecchiesi nel match che vedrà affrontarsi due squadre ferme a 0 punti in classifica. Per il team guidato da Ferdinando De Maria, che vuole una vittoria per rilanciarsi in classifica, ancora indisponibile Campogiani ma a disposizione gli altri.