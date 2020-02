Basket, Ste.Mar 90 travolgente: battuta Grottaferrata

Una prestazione superba per rimanere in zona playoff. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C Gold la Ste.Mar 90 fa la voce grossa. Al PalaRiccucci i rossoneri travolgono per 97-71 il Grottaferrata quarto in classifica. Un risultato che rende ben chiara la supremazia dei civitavecchiesi dall’inizio alla fine con equilibrio solo nel primo quarto. Prestazione eccellente di Zivkovic autore di 27 punti. Ste.Mar 90 che in classifica rimane ottava, in piena zona playoff, ma con 20 punti.

“E’ finita 97-71 – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – l’attesa partita contro Grottaferrata, quarta forza del campionato e reduce da quattro vittorie consecutive. Il punteggio finale non necessita ovviamente di alcun commento, se non che finalmente la squadra gioca con lo stesso ritmo e intensità per tutti i 40 minuti, anche quando si trova avanti di venti lunghezze. Comunque, come ripetiamo da qualche settimana a questa parte, ancora, purtroppo, non è stato fatto nulla. Bisogna immediatamente resettare e pensare alla prossima partita, alla trasferta di Frascati che significherà tantissimo in chiave play off”.