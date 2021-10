Basket, Ste.Mar 90 seconda al torneo “Elisabetta Cerioli”

E’ andata al San Paolo Ostiense la finale del torneo “Elisabetta Cerioli”, giocata nell’impianto del Vigna Pia. I “paolini” hanno superato i civitavecchiesi, presentatisi privi di Preite, Setkic, Jovovic e con Gianvincenzi a mezzo servizio, per 71-47, al termine di una partita sempre condotta in vantaggio. Tanto spazio, da parte di coach De Maria, ai giovanissimi, che hanno avuto modo di accumulare esperienza. Ste.Mar 90 che aveva vinto il primo match del quadrangolare contro le Stelle Marine Ostia per 61-60. Tanto lavoro da fare, comunque, in casa rossonera in vista del Memorial Mario Romano, in programma al PalaRiccucci il prossimo week end, e soprattutto in vista dell’inizio del campionato per il quale mancano due settimane.