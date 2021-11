Basket, Ste.Mar 90: obiettivo lasciare l’ultimo posto

Eliminare lo zero in classifica. E’ questo l’obiettivo della Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia che domani, ore 18, farà visita alla Tiber. Quello valido per la quarta giornata di C Gold sarà uno scontro fondamentale tra le due squadre che chiudono la classifica, entrambe reduci da tre sconfitte di fila. Per i civitavecchiesi servirà ripetere l’ultima buona prestazione cercando di eliminare gli errori e sperando che le statistiche su falli e tiri liberi subiti siano diversi dal match contro Grottaferrata.