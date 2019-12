Basket, Ste.Mar 90 obbligata a vincere con la Smit Roma

Gara da vincere a tutti i costi per la Ste.Mar 90 che riceve domani, ore 18, al PalaRiccucci la visita della Smit Roma. Si gioca la terzultima giornata d’andata del campionato di serie C Gold e i rossoneri che hanno 8 punti in classifica affrontano il fanalino di coda del campionato che finora ha conquistato solo 2 punti. Reduce da 3 ko di fila per la squadra guidata da coach Ferdinando De Maria non ci sono alternative alla vittoria che consentirebbe di chiudere il 2019 con un sorriso. Per i civitavecchiesi assente Tartaglia e in dubbio c’è Zivkovic.

Sponsorizzato da