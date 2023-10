Basket, Ste.Mar 90 nel fortino di casa per tornare alla vittoria

La Ste.Mar 90 ha voglia di riscatto. I rossoneri ospiteranno domani, con inizio alle 18 al PalaRiccucci, la Smit Roma Centro. Si gioca la terza giornata del campionato di serie C con i civitavecchiesi che dopo il passo falso della scorsa settimana vogliono replicare la vittoria casalinga ottenuta alla prima giornata contro la Rim Cerveteri.

“La Ste.Mar.90 – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – si prepara per il secondo appuntamento casalingo e terzo della stagione. I ragazzi di coach La Rosa scenderanno sul parquet del PalaRiccucci domani alle 18 contro la Smit Roma per cercare di conquistare due punti importantissimi e conservare, così, l’imbattibilità tra le mura amiche. Tifosi rossoneri, vi aspettiamo numerosi per sostenere i nostri ragazzi”.