Basket, Ste.Mar 90 ko nel recupero a Viterbo

I rossoneri hanno perso per 68-55 sul campo della Stella Azzurra nel recupero della seconda giornata di ritorno di C Gold

Dopo un ottimo periodo di prestazioni e risultati torna l’incubo sconfitta per la Ste.Mar 90. I rossoneri hanno perso per 68-55 sul campo della Stella Azzurra Viterbo, nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di serie C Gold. Partita decisa solo nell’ultimo quarto, in particolare negli ultimi minuti ma in generale si può dire che la bella squadra ammirata nelle ultime 3 uscite ieri non si è vista.

“Non eravamo noi quelli scesi in campo ieri – spiega coach Ferdinando De Maria – mi aspettavo un’altra partita ma non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Colpa anche mia che non ho saputo leggere alcune situazioni di gioco nel corso della gara. Per i playoff siamo lì mi aspetto di sicuro una reazione già dalla prossima importante partita sul campo del Frassati che in classifica ha i nostri stessi punti”.

Miglior marcatore della Ste.Mar nella partita di ieri è stato Zivkovic con 21 punti. Classifica che vede i rossoneri a quota 16 insieme a tante squadre tra cui anche la Pass che però deve recuperare il suo match contro la Petriana.