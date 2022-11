Basket, Ste.Mar 90 ko nel derby

Una Ste.Mar 90 incerottata cede anche nel derby contro la Stella Azzurra Viterbo. Al PalaRiccucci i rossoneri sono stati superati per 68-76 dai rivali, nella sesta giornata del campionato di C Gold. Ko, il quarto consecutivo, frutto di una gara che ha visto i viterbesi sempre avanti e i civitavecchiesi in difficoltà anche per colpa di diverse assenze.

“Quarta sconfitta consecutiva per la Ste.Mar.90 – spiegano dalla Cestistica Civitavecchia – che ha ceduto al PalaRiccucci per 68-76 alla Stella Azzurra Viterbo. Una partita che ha sempre visto gli ospiti in vantaggio, tranne i primi cinque minuti, con i rossoneri costretti sempre ad inseguire. Da segnalare oltre l’assenza di Bezzi, Setkic e Mezzacapo, l’infortunio arrivato a fine partita a Spada che ha rimediato una distorsione alla caviglia”.